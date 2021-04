À la rencontre de Saype, un artiste en herbe aux fresques éphémères

Saype réalise des œuvres éphémères. Pour en mesurer la beauté, il faut s'en éloigner un peu et prendre de la hauteur. Il arpente les collines plusieurs dizaines de fois par jour, pistolet à peinture en main. Muni de son modèle, il s'adapte aux courbes du terrain. Selon cet artiste, l'idée est d'essayer de sublimer le paysage. Et pour cela, il utilise une peinture faite maison, éco responsable. Guillaume offre ses fresques aux regards de tous. De ses précédentes œuvres, il ne reste que des photos et des vidéos. La pluie, les intempéries ont eu raison de ces représentations d'enfants tournés vers un monde meilleur, de ces fresques poétiques. Au départ, c'est sur les murs que cet autodidacte tente de laisser son empreinte. Mais très vite, il bute sur la pollution visuelle. En effet, il estime que les graffeurs sont trop sollicités dans les villes, où il y a énormément de tags et de publicités. Du coup, ces derniers n'arrivent plus à capter l'attention des gens. Ainsi, Guillaume s'est lancé avec ses fresques sans frontières. Il a baptisé son projet "Beyond Walls", qu'il a initié à Paris en 2019 avant de l'étendre dans sept autres pays.