À la rencontre de Thierry Legault, un astrophotographe passionné

Thierry Legault est un vrai paparazzi des étoiles. Ingénieur le jour, il devient astrophotographe la nuit. Une passion qui est née alors qu'il était encore enfant. Son père lui avait offert un petit télescope. "Un matin, avant d'aller à l'école, je savais que Saturne était dans le ciel. Je la cherchais et je l'avais trouvé. Je ne pouvais plus m'en détacher et depuis, le virus m'est resté", raconte-t-il. Dans son ordinateur se découvrent quelques-unes de ses plus belles prises de vues : des aurores boréales, des comètes sur le Mont-Saint-Michel et des nuits étoilées de tous les endroits du monde. Mais ce que Thierry aime, c'est capturer le passage d'un objet, comme devant le soleil. Lors de notre visite dans son jardin des Yvelines cette nuit-là, il y avait des nuages et un ciel désespérément noir. Et vers trois heures du matin, enfin Jupiter, puis Saturne apparaissent dans l'objectif. Certains phénomènes se voient même à l'œil nu et des petits télescopes permettent de décrocher la lune. Il faut juste apprendre où regarder.