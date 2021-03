À la rencontre des agriculteurs devenus des producteurs d'exception

Elle a beau avoir grandi dans la ferme familiale, Anne-Sophie Simon ne supportait pas l'odeur des vaches. Aujourd'hui encore, elle préfère confier la traite aux salariés de l'exploitation. Contre toute attente, elle est devenue agricultrice. Un retour aux sources pour cette ancienne coiffeuse, qui a passé plus de dix ans à tenir des ciseaux et un sèche-cheveux à la main. Un changement de métier, de tenue et d'horaire. Dès 4 heures du matin, elle fabrique en famille de la crème fraîche, des fromages blancs et de la confiture de lait. S'il n'avait pas été annulé, Anne-Sophie serait aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, avec ses produits de nombreuses fois médaillés. Etienne Vanhoove, lui, avait fait un stage à la ferme il y a bien longtemps pendant sa scolarité. Pendant treize ans, il a vendu des lampadaires et des bancs publics, jusqu'au jour où sa vocation refoulée pour le fromage a refait surface. Aujourd'hui, le commercial est devenu agriculteur et fromager. Pour valoriser ses fromages de chèvre en circuit court, il reprend son ancien costume de commercial sur les routes normandes.