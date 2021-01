À la rencontre des crocodiles du Nil

Les habitants du village de Gharb Soheil sont connus dans tout l'Égypte pour avoir réussi à apprivoiser les crocodiles du Nil. Il s'agit d'un symbole de courage pour la communauté. Capturés dès la naissance, les crocodiles du Nil sont gardés au cœur même des maisons, dans des conditions de captivité loin des standards européens. C'est que la tradition perdure depuis l'Antiquité, elle est même devenue une source de revenus pour les familles. Les touristes viennent de loin pour approcher l'animal. Le crocodile du Nil, un animal féroce et qu'il faut surtout relâcher une fois adulte. "Vers l'âge de 20 ans, les crocodiles deviennent très grands pour leur enclos. Donc on les libère dans le lac Nasser", nous confie un habitant de Gharb Soheil. Les habitants ont soumis l'idée de protéger un reptile longtemps élevé au rang de divinité en Égypte. Menacés de toutes parts par l'urbanisation et la pêche, les crocodiles du Nil ont failli disparaître. Leur préservation tient à l'obstination de leurs nouveaux anges gardien. Aujourd'hui, il y aurait près de 30 000 crocodiles dans le lac Nasser, protégés depuis treize ans par une loi interdisant leur chasse.