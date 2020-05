À la rencontre des gardiens du refuge des Aiguilles d'Arves

Le 17 mars dernier, les gardiens du refuge des Aiguilles d'Arves dans les Alpes ont choisi de rester sur place. Leur confinement, ils l'ont passé tout en haut, à 2 260 mètres d'altitude. Leur seul contact avec les autres, c'est leur descente en ville une fois par semaine, cinq heures de marche aller-retour. Mais ils attendent aussi le déconfinement avec impatience, jusqu'à la prochaine garde, dans un mois et demi.