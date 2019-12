À la rencontre des sauveteurs de l'extrême

Le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, surnommé le Grimp, réalise plus de 6 000 interventions par an. Afin de sauver des vies dans toutes les situations, ces pompiers interviennent là où personne ou presque ne peut accéder. Ils sont appelés en dernier recours. À la pointe des nouvelles techniques de secours, le Grimp est également un laboratoire. Ces équipes multiplient les essais de matériels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.