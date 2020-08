À la rencontre des sentinelles du Sahara en Tunisie

Ce vendredi soir, cap sur la Tunisie pour la suite de notre voyage dans les déserts du monde, celui du Sahara. En plus d'être le plus connu de tous, c'est également un lieu chargé d'histoires. Entre dunes et oasis, par plus de 50 degrés, nos journalistes se sont laissés guider par les derniers habitants de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.