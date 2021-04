A la rencontre d'Hervé Mayon, créateur d'arbres semi-artificiels

Aimer les arbres au point de reconstituer une forêt spéciale en intérieur, c'est ce qu'a réalisé Hervé Mayon. Chênes, citronniers, orangers... dans son atelier, on en trouve de toutes sortes. Tout est faux, ou presque. L'aventure commence dans les bois à la recherche des arbres qui feront jaillir la petite étincelle dans la tête d'Hervé. De retour à l'atelier, il nettoie les branches et prépare le futur squelette de l'arbre. Après avoir traité les bois pour les protéger des insectes, des champignons et du feu, l'artisan perce les ramures. Le feuillage en tissu synthétique vient de Chine mais les fruits, Hervé les fabrique lui-même. La suite est un simple jeu de construction. Pour confectionner un arbre de quatre mètres de haut par exemple, il lui faut dix heures de travail par jour et dix jours entiers. L'artisan fabrique entre quinze à 25 spécimens par an pour des particuliers en mal d'arbres, sans souci d'entretien ou fleuris à l'année, ou encore pour des paysages de théâtres. Quant aux entreprises, elles y voient une bonne façon de promouvoir leur image.