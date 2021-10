À la rencontre du pianiste jazzman Jamie Cullum

Lorsqu'il est face à son piano, il est rare de voir Jamie Cullum assis plus de quelques secondes. "Mon énergie vient de la musique. Pour moi, c'est comme une réaction chimique", explique l'artiste. Le Britannique de 42 ans a plus de 20 ans de carrière derrière lui. Nous avions rencontré ce maestro d'un jazz teinté de pop il y a déjà sept ans, lors d'un concert exceptionnel à faire trembler Paris sur le toit d'un bateau-mouche. "J'ai été et je suis toujours obsédé par toutes les musiques", raconte-t-il. De passage dans le pays il y a quelques jours pour deux concerts à la Salle Pleyel à Paris, Jamie a fait quelques pas dehors pour contempler les œuvres des autres artistes. C'est son premier concert depuis un an et demi. Après 18 mois privé de scène pour raison de Covid, Jamie Cullum a retrouvé la voix du crooner. C'est ce qui nous lie viscéralement à ce jazz modernisé et dont il semble parfois lui-même devenir l'instrument.