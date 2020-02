À la rescousse des tortues marines sur l'Île de la Réunion

Elles ont côtoyé les dinosaures, surmonté toutes les catastrophes climatiques, mais plusieurs centaines de millions d'années après leur apparition, les tortues marines sont aujourd'hui menacées. Les collisions avec les bateaux, les pêches accidentelles et la pollution des océans ont augmenté leur mortalité. Au chevet de ces survivants de l'histoire, une équipe de chercheurs s'emploie à protéger l'espèce sur l'île de la Réunion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.