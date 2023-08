À l'assaut de la dune du Pilat

La famille Recotillon est bien arrivée au sud de Bordeaux, dans une petite maison de vacances. Les trois filles et leurs parents ont pris leurs marques. "Là, on est pour trois nuits, 300 euros. Donc ça va, ça reste correcte", explique Wilfried Recotillon. Et comme chaque été, les enfants ont un budget, et il faudra s’y tenir. Cet argent de poche, elles ne perdent pas de temps à le dépenser dans les boutiques de souvenir. Un souvenir, c’est aussi un petit selfie devant le camping des Flots Bleu ou la grande ascension sur la dune du Pilat. Face à la difficulté pour gravir la dune, la famille Recotillon joue collectif. À la queue leu leu, ils ont leur technique. Après de longues minutes d’effort, le spectacle. C’est la première fois que la famille monte sur la dune du Pilat. Même si elle n’est partie que trois jours en vacances, la famille a profité de chaque instant. Elle rentre à la maison avec des souvenirs plein la tête. TF1 | M. Monier, F. Bourdillon