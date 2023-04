À l'école des forgerons

Leur vocation est née d'une étincelle. Devenir forgeron est le rêve de ces apprentis dans un centre à Pierrelatte dans la Drôme où ils sont formés depuis trois mois. Livreur, informaticien, architecte... Leurs anciens métiers n'avaient rien voir. Ils ont entre 20 et 58 ans et n'ont jamais forgé de leur vie. Pour Antoine, c'est un changement de vie total. Cet informaticien a troqué son clavier contre un marteau. Comme lui, ils sont sept autres élèves suivre la formation à l'école drômoise "Couleurs de forge". Leur stage dure trois mois et coûte 12 000 euros. Chaque jour, ils passent six heures à chauffer l'acier devant un four à 1 200 °C. Leur objectif est d'ouvrir leur propre atelier pour fabriquer des portails et du mobilier. Un savoir-faire rare et pourtant très demandé. Dans l'Hexagone, la filière compte 10 % d'entreprises de plus en cinq ans. Pour conseiller ces futurs artisans, il y a Guillen Soubeyras, un forgeron de 31 ans. En deux heures, un bout d'acier se transforme en rose incandescente ou bien en lame de couteau. C'est un travail minutieux, mais qui n'est pas toujours évident. Dans deux semaines, le travail des apprentis sera à évaluer par leur formateur. Seuls les meilleurs obtiendront leur diplôme de forgeron. TF1 | Reportage S. Prez, J. Chaize