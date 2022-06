À l'école des métiers verts

Dans cette école, on apprend les métiers de demain : fabriquer des bâtiments à partir de matériaux naturels, cultiver des légumes en permaculture ou encore poser et entretenir des panneaux solaires. La plupart des stagiaires que nous avons questionnés affirment qu'ils aiment apprendre dans cette école. Pourtant, avant d'arriver ici, ces jeunes étaient déscolarisés ou très éloignés de l'emploi. C'est Pôle emploi ou la mission locale qui leur a conseillé cette formation de deux semaines à quatre mois, entièrement gratuite. L’objectif : trouver sa voie et faire découvrir à ces jeunes que leur travail peut avoir du sens. "Ici, on leur montre qu'avec leurs propres mains, ils peuvent faire déjà beaucoup", précise Morgan Beauzon, encadrant technique de l'école Etre à Montpellier Macondo (Hérault). De plus, si l'initiation leur plaît, ils sont sûrs de trouver du travail. Le développement de ces nouveaux métiers verts devrait créer 340 000 nouveaux postes d'ici une dizaine d'années. Ces écoles, financées par la région, sont amenées à se multiplier. Depuis la création de ces établissements, un millier de jeunes ont été formés. TF1 | Reportage M. Brossard, E. Berra, E. Duboscq