À l’hôpital, on ne soigne plus les malades du Covid-19 de la même façon

La mortalité dans les services de réanimation a baissé depuis le début de l'épidémie. La durée moyenne de séjour en réanimation est également passée de 21 jours au pic de l'épidémie à 12 jours en moyenne aujourd'hui. Cette situation s'explique par le rajeunissement des patients, mais aussi par un changement dans la prise en charge des malades. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.