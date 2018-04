À Londres, cet abri anti-aérien a été transformé en potager

À Londres, à quelques dizaines de mètres de profondeur, la capitale britannique accueille en sous-sol, dans un ancien abri anti-aérien, une ferme urbaine. Dans ce tunnel, les responsables utilisent la technique de l'hydroponie, une méthode de culture sans terre pour faire pousser des salades et des brocolis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.