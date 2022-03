À Lviv, les derniers départs des Français

Ce bus doit les emmener jusqu’en Pologne, mais ce ne sera qu’une nouvelle étape d’un voyage qui semble interminable. Ces Français vivent à Toulon. Ils ont d’abord quitté Kiev, où ils ont passé des vacances avec leurs trois enfants. Leur fuite vers Lviv a déjà été très éprouvante. Le véhicule ne partira pas tant qu’il ne sera pas plein. Malgré plus d’une heure d’attente sous la neige et dans un froid glacial, les familles doivent attendre l’arrivée des autres. Les derniers instants avant de se dire au revoir. Nathalie et sa fille Marie sont Ukrainiennes. Elles retournent en Haute-Garonne, où elles vivent depuis deux ans, en laissant derrière elles Dimitri, l’aîné. "Elles partent en France. Moi, je reste ici, parce que j’ai 26 ans et je dois combattre les Russes. Je pense qu’on va les battre et ça sera terminé", affirme celui-ci. Ils veulent y croire, mais comment être sûr que ce ne sont pas des adieux ? Lviv continue de voir ses habitants partir et attend de connaître son sort. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Hacala, Q. Trigodet