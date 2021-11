À Lyon, la bande des «Daltons» défie les autorités sur les routes

Dernière provocation en date, jeudi soir, au stade, en plein match de football. Ainsi, avec leur uniforme de Daltons, des membres du groupe ont envahi la pelouse lors du match de football OL-Sparta Prague. Pendant 60 secondes, ils narguent sans la moindre inquiétude des vigiles qui semblent amorphes, incapables de stopper ce naufrage, le tout au milieu des joueurs sidérés. Les Daltons sont en train de devenir un cauchemar pour les autorités locales. Leur sport national est le rodéo en plein centre-ville de Lyon, en prenant bien soin chaque fois de violer toutes les règles de sécurité élémentaires. Les habitants, eux, sont désabusés. "Il y a du risque pour les gens, la façon dont ils se comportent. Et ça dure. On a l'impression que rien n'est fait.", regrette une mère de famille au micro de TF1. Les Daltons se présentent comme des rappeurs dont le succès est pour le moins discret. Leurs clips sont un mélange de violences, d'images de drogue et d'armes automatiques. Devant notre caméra, l'un des membres du collectif explique que les rodéos répondent aux soi-disant répressions policières dont ils se disent victimes. Les policiers, eux, préfèrent éviter un drame et bannissent toute course-poursuite. Nombre d'enquêteurs réclament désormais davantage de sévérité de la part des juges. "Ils se présentent souvent comme des professionnels, comme peut-être des artistes. Mais ce n'est pas le cas, ce sont des délinquants.", martèle Ludovic Cassier, secrétaire départemental - Rhône, syndicat Unité SGP Police FSMI-FO. Plusieurs Daltons sont actuellement sous les verrous et d'autres dans le collimateur des enquêteurs. De nombreuses motos ont par ailleurs été saisies et bien souvent détruites.