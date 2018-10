A Nice, la hausse de la taxe foncière bat des records

Cette année 2018, 13 000 communes ont augmenté leur taxe foncière. Parmi les grandes villes de plus de 50 000 habitants, Nice se trouve en haut du tableau. Cet impôt local a été augmenté de près de 20% dans la métropole niçoise, de quoi faire grincer les dents des contribuables. Pointée du doigt, la municipalité est accusée d'anticiper la disparition à venir de la taxe d'habitation. Qu'en est-il des autres grandes villes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.