À Niort, la nature reprend ses droits dans un cimetière écologique

Les cimetières disent beaucoup de notre culture et de notre vision du monde. Certaines communes veulent offrir une alternative aux alignements de pierres tombales. À Niort, il existe un cimetière naturel qui ressemble de plus en plus à un jardin. L'idée est de redonner toute sa place au végétal. Dans cet espace de 4 000 m² sans pesticide, la biodiversité est favorisée. C'est un lieu propice à la promenade. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.