À la noisette, à la guimauve, au spéculoos... la bataille des pâtes à tartiner  

Chaque Français consomme un peu plus d’un kilo de pâte à tartiner par an, c’est plus que la confiture ou le miel. Alors forcément, les industriels rivalisent d'idées pour proposer de nouvelles recettes et se démarquer du classique leader choco-noisettes. Inspirés de confiseries ou de biscuits familiers, la seule limite c'est l'imagination... et peut-être aussi les calories !