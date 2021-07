A nous l'Europe : direction la Slovénie

C'est un pays où le bord de mer ressemble à l'Italie, où les montagnes sont aussi majestueuses qu'en Suisse ou en Autriche, et où les châteaux rivalisent avec l'Hexagone et l'Espagne. Notre voyage commence sur un lac aux eaux cristallines. Face à nous, Bled, l'unique île de Slovénie. Pour la rejoindre, un seul moyen : embarquer sur une pletena. Après 20 minutes de traversée, l'île nous accueille avec un immense escalier bien raide et son gardien tout là haut. Notre voyage se poursuit. A 100 km/h sur un train, la campagne slovène défile entre vert foncé et bleu turquoise. Au bout de la route, il y a notre pépite. A Ljubljana, une cheffe nous ouvre ses cuisines. Elle nous a préparé un Ajdovi zganci. Après quelques calories, pour la sieste, nous avons le lieu idéal. Au bord de l'Adriatique, voici Piran. Au Moyen Âge, cette cité portuaire appartenait à la République de Venise. Un parfum d'Italie, mais pas que. Les plages de béton rappellent l'époque yougoslave, quand la Slovénie faisait partie du bloc soviétique.