À nous l'Europe : la Bulgarie, la perle méconnue des Balkans

Tout l'été, nous vous proposons de découvrir les trésors cachés du vieux continent. Ce dimanche soir, nous mettons le cap sur la Bulgarie. C'est le pays d'Europe où les vacances sont les moins chères. Un pays que vous imaginez peut-être austère, gris et endormi, mais qui n'a rien à envier à la Côte d'Azur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.