À nous l'Europe : la Hongrie va vous surprendre

Prendre un peu de hauteur à bord du plus grand Montgolfière de la Hongrie pour un tour d'horizon époustouflant. Quoi de mieux pour appréhender un pays six fois plus petit que l'Hexagone. Ensuite, plonger dans les eaux turquoise du Lac Balaton. Puis se mettre en quête du vin des rois. Le blanc liquoreux le plus prestigieux du monde, produit par la région du Tokay depuis 400 ans. Il est surnommé le vin des rois et le roi des vins grâce à Louis XIV qui l'adorait. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.