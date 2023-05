Le Monténégro, la destination tendance de l'été ?

C'est une terre de contrastes où la nature est plus verte, la pierre plus blonde, la mer plus bleue que partout ailleurs. Un confetti de 650 000 habitants, trois fois plus petit que la Bretagne. Vous avez du mal à le situer sur une carte ? Révisez votre géographie, le Monténégro va vous en mettre plein les yeux. Sur les bords de l'Adriatique, voici Budva, fondée il y a 2 500 ans. Aujourd'hui, c'est une station balnéaire à la mode où les barques de pêcheurs côtoient les yachts les plus rutilants. Notre guide vit ici depuis 20 ans. Il adore se perdre dans ce dédale. Pour voir l'envers du décor, n'hésitez pas à emprunter les ruelles les plus étroites. Frappez à une porte au hasard, elle s'ouvrira. A la sortie, une danse de rue improvisée nous entraîne tout droit ou presque vers un sentier à flanc de roche avec au bout, des plages de rêve. TF1 | Reportage A. Cariou, J. Clouzeau