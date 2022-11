À quatre heures du match, les supporters montent en pression

À n'en pas douter, cette journée de samedi s'annonce déjà haute en couleur. Bleu, blanc, rouge pour être tout à fait précis, un match de la France en Coupe du Monde, c'est tout simplement un moment à part. "Forcément quand arrive le match de l’Équipe de France, on attend ça dès le réveil, on y pense tout de suite", confie ce supporter. Dans les rues, ce matin, même si les drapeaux et les maillots se faisaient encore rares, l'enthousiasme est bel et bien là. Le temps d'un café, les supporters ne s'en cachent même pas. En ce jour, ils sont confiants et sereins. "Tout est possible, pourquoi pas une troisième étoile ?", avance l'un d'eux. Et pour ceux qui travailleront, tout est déjà prévu pour ne rien manquer. Alors face au Danemark, considéré comme l'adversaire le plus coriace du groupe du pays, ces footballeurs en herbes veulent des buts, encore et encore. Finalement, s'il n'y avait qu'une idée à retenir ce samedi, ce serait : "Allez les Bleus !". TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive