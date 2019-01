À quoi pourrait ressembler l'hôpital du futur ?

S’il y a un domaine qui profite des nouvelles technologies, c’est aussi la santé. C’est le cas de l’hôpital du futur, qui sera hyper-connecté. Depuis le hall d’entrée jusqu’à la chambre, l’état de santé du patient sera suivi en temps réel. Les matériaux seront antibactériens et la chambre sera équipée d’un compagnon numérique, permettant de consulter les rendez-vous à venir et contacter les proches. Pour élaborer ces centres, les CHU investissent déjà des milliards d’euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.