À quoi pourrait ressembler l'intérieur de la voiture du futur ?

Les constructeurs automobiles s'inspirent désormais de l'intérieur de nos maisons pour l'habitacle de la voiture de demain. Celui-ci deviendra un petit home cinéma, et le volant lui-même pourra se replier. Chaque passager disposera de sa petite zone privée grâce à des sièges bardés de capteurs. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.