A quoi ressemble la ville de Lille à l'heure du confinement ?

A Lille, c'est une ville déserte qui se dévoile à nos caméras en cette période de confinement. La rue Faidherbe, artère principale du quartier de la gare, est totalement vide. Sur les pavés, le silence règne et le moindre bruit fait tendre l'oreille. Tout semble figé. Même l'eau de la Deûle semble s'être immobilisée. Découvrez en images une toute autre facette de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.