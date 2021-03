À quoi ressemblera le tourisme de demain ?

Ce dimanche soir, Yann Hovine vous propose de partir en week-end à Rome. Tout commence par une promenade assez classique dans les ruines du forum romain, en plein coeur de la capitale italienne. Le voyage se fait par le biais de lunettes spéciales. Elles permettent à celui qui les porte, grâce à un filtre qui s'applique sur les lieux, de revoir tous les bâtiments reprendre forme comme il y a 2000 ans. Ces lunettes technologiques sont également équipées de petits haut-parleurs, qui permettent par exemple aux touristes de revivre l'ambiance sonore des courses endiablées de chars sur le Circus Maximus, comme à l'époque. Toute la ville est reconstituée. Et grâce aux recherches archéologiques du moment, nous nous pourrions peut-être vivre, dans un futur très proche, New York au temps des Indiens ou encore Paris lors de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Autre innovation dans le secteur touristique, des hôtels seraient actuellement en cours de construction du côté du Mozambique, aux Philippines ou encore à Dubaï. Leur particularité, les chambres sont créées en quelques heures grâce à des imprimantes 3D géantes. Lits, tables de chevet... Même les mobiliers sont en impression 3D. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.