À quoi ressemblera Noël cette année ?

Sortir la belle vaisselle, dresser la table, déboucher le champagne. Noël, vous vous y voyez ? Non, pas encore. Déjà parce qu'on ne sait pas si on sera toujours confiné, ni dans quelles limites on pourra voir nos proches. "C'est un crève-coeur, mais je pense qu'il faut être sérieux et puis se dire, cette année, on fait sans la famille", regrette une passante. D'ailleurs, en ce qui concerne le transport, certaines questions ne sont pas encore résolues. Les attestations de déplacement vont-elles perdurer ? Pourra-t-on voyager au-delà de sa région ? En revanche, difficile de se procurer un sapin dès aujourd'hui. Les producteurs français n'ont pas encore l'autorisation de les vendre eux-mêmes. Mais rassurez-vous. Le gouvernement a promis qu'un décret autorisant leur vente serait signé très vite. Une aubaine pour les fleuristes et les autres petits commerçants puisqu'ils ont une chance de rouvrir le 1er décembre prochain. Comme les lieux de culte qui pratiquent déjà la distanciation, un point qui plaide pour leur réouverture à Noël. Nous aussi, on a essayé la distanciation. Mais à table, ce n'est pas simple, même en portant les masques jusqu'au dernier moment. Beaucoup de questions restent encore sans réponse, mais une chose est sûre : Noël 2020 ne devrait pas ressembler à ceux des autres années.