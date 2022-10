À quoi ressembleront les véhicules de demain ?

Le véhicule aura encore quatre roues avec une carrosserie. Cette carrosserie sera plus grande. Elle va pouvoir intégré plusieurs éléments en matière de sécurité ou de confort. À partir des années 2030, le volant ne sera plus connecté aux roues directement. Ce sera une transmission électronique, c'est-à-dire que l’on va pouvoir le rétracter quand on sera en conduite semi-autonome. À la place du volant, on va pouvoir mettre un écran panoramique avec lequel on pourra disposer d'informations ou de divertissements. Le véhicule sera aussi équipé de fauteuils à mémoire de forme, beaucoup plus ergonomiques. Autre avantage également : cela évite les accidents. Il y a moins de traumatisme en cas de choc brutal. Cette voiture sera dotée probablement de moteurs électriques, alimentés soit par l'hydrogène soit par des batteries. Ils seront installés dans chaque roues, permettant de gérer parfaitement la trajectoire du véhicule ou encore son freinage. Ce véhicule va être doté de capteurs dans tous les domaines, qui seront encore plus performants. Ils seront d'ailleurs centralisés par un ordinateur qui donnera toujours l'information indispensable au conducteur. Les passagers pourront profiter d'un véhicule de plus en plus confortable avec un toit panoramique, dans lequel on pourra profiter des informations ou des divertissements. Tout cela dans un silence absolu, parce que la voiture sera dotée d'un système de neutralisation des bruits extérieurs. TF1 | Louis Bodin