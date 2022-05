À quoi servent les radars "leurres" ?

Une cabine radar vient d’être installée dans le village de Meroux-Moval. Et bientôt, il y en aura une vingtaine sur tout le territoire de Belfort. Mais "sur ces vingtaines de cabines, il y aura tout simplement quatre ou cinq radars déployés dans ces cabines”, précise-t-on. Il y aura donc seulement un quart de vrais radars. Tous les autres seront des boîtes vides, ce sont les radars leurres. Pour ne pas être facilement repérable, le dispositif de flash change régulièrement de cabine. D'ici à la fin de l’année, on comptera 4 500 radars actifs sur toute la France et 800 radars leurres. La Sécurité routière entend inciter les automobilistes à lever le pied sans nécessairement les verbaliser à chaque fois. Pour certaines associations, ce n’est pas la bonne méthode. “Je crois qu’il faut revenir à une meilleure pédagogie, et pas à une angoisse perpétuelle comme ça. Imposer une angoisse perpétuelle aux automobilistes sur les bords de la route, c’est peut-être aussi créer un accident", déclare Me Jean-Baptiste Iosca. Les radars leurres ont le mérite de faire baisser la vitesse à moindre coût. Mais sont-ils vraiment efficaces ? TF1 | Reportage F. Agnès, J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre.