À quoi va ressembler la cuisine du futur ?

La cuisine de demain ne possède, ni évier, ni plaque de cuisson, mais seulement un grand comptoir design. Si on tapote sur sa surface, elle va se transformer en plan de travail. Il est également possible de suivre une recette progressivement grâce à un affichage sur la surface. De plus, c'est ce plan de travail qui détectera la casserole et activera immédiatement la plaque à induction. L'imprimante 3D sera également l'indispensable. Il suffit d'y mettre les ingrédients et il s'exécutera tout seul pour préparer un plat. Par ailleurs, le réfrigérateur pourrait être le grand absent de la cuisine du futur. Il serait remplacé par des bulles déplaçables, une nouveauté qui conserve la fraîcheur des aliments grâce à un champ magnétique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.