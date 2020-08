À quoi va ressembler la rentrée à l’école privée Saint-Louis Montcalm ?

L'accélération de l'épidémie et les enjeux d'une rentrée scolaire à risque sont dans toutes les têtes. Pour le groupe scolaire Saint-Louis Montcalm, les parents pourront accompagner jusqu'en classe les enfants de maternelle, mais le port du masque sera obligatoire. Les élèves de plus de onze ans n'échapperont pas non plus à cette règle, qu'ils soient dans les couloirs ou dans les classes. À la rentrée, les enfants seront assis à moins d'un mètre les uns des autres, même si la distance n'est pas obligatoire. L'établissement souhaite accueillir tous les élèves. C'est pourquoi, la distanciation physique est seulement recommandée à la cantine. Le seul moment où les enfants pourront souffler, c'est en récréation. Si l'école le décide, les élèves pourront être dispensés du masque à l'extérieur. La distanciation n'est pas exigée, tout comme dans la cour des maternelles. Les bancs et les jeux collectifs seront autorisés. Par contre, la fréquence de la désinfection n'est, pour le moment, pas indiquée. Pour les adultes, le port du masque est en permanence, sauf pour les professeurs de maternelle. Cette exception s'explique-t-elle pour des raisons sanitaires ou pédagogiques ? Enseignants et parents attendent donc avec impatience les dernières précisions sur la rentrée.