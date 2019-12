À quoi va ressembler le pneu du futur ?

La voiture qui ne pollue pas, seulement en raison de son carburant, est un chantier gigantesque. Les pneus sont aussi des déchets très encombrants. Un milliard de bandages de caoutchouc partent à la poubelle chaque année dans le monde. Bientôt, grâce à des pneus sans air, on ne changera plus ceux qui sont usés, mais on pourra les réparer. Des pneus sphériques devraient également voir le jour pour le confort de conduite. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.