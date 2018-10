À quoi va ressembler le musée du futur ?

Pour rendre les visites plus enrichissantes et interactives, une start-up parisienne a eu l'idée d'animer les œuvres d'art grâce à la réalité augmentée. Il suffit de regarder la toile à travers votre smartphone pour déclencher l'animation. Demain, on n'aura plus besoin de se déplacer pour profiter de la collection de nos rêves. En s'équipant d'un casque de réalité virtuelle, on pourra visionner les plus beaux chefs-d'oeuvre exposés aux quatre coins du monde, à savoir "La Nuit étoilée" de Van Gogh. Ce tableau a été photographié en ultra haute définition, permettant de pénétrer dans la peinture. Explications en plateau avec Yann Hovine dans le cadre de notre rubrique "Demain". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.