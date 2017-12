À la rencontre des adeptes de la baignade hivernale au lac d'Annecy

Courante en Scandinavie, la baignade hivernale attitre de plus en plus de Haut-Savoyards. Chaque année, des amoureux d'eau glacée se donnent rendez-vous dans le lac d'Annecy entre octobre et mars. Nous sommes partis à la rencontre de ces adeptes des bains d'hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.