À la rencontre de l'inventeur du "Go to ski"

Marc Gostoli travaille et développe du matériel pour permettre à tous de profiter des plaisirs de la glisse. Il a rendu à des personnes handicapées le droit de skier en fabriquant une machine qui leur permet de s'élancer sans assistance sur les pistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.