À la rencontre des papys du foot

Le sport permet de rester jeune. À Nantes, des seniors âgés entre 60 et 82 ans se donnent rendez-vous une fois par semaine pour jouer au football. Tour de terrain, échauffement... nous sommes partis à la rencontre de ces sportifs du troisième âge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.