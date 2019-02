Deux à table : un dîner de Saint-Valentin aux saveurs italiennes

Voyager en Italie sans quitter le territoire français, voilà un bon moyen de faire chavirer des cœurs à la Saint-Valentin. Le secret ? Cuisiner des plats baignés de soleil et de Méditerranée. Pour moins de 30 euros, le chef Simone Zanoni nous concocte un dîner savoureux et romantique. Au menu : un velouté de potiron suivi d'un risotto agrémenté de coquilles Saint-Jacques et pour finir, une crème brûlée façon cheesecake. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.