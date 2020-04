"A un moment donné, l'équilibre psychologique va changer", Gérald Bronner

Le Covid-19 a éditorialisé le monde, mais "la priorité des Français est en train de changer", affirme Gérald Bronner. "Nous voyons d'abord les conséquences primaires", c'est-à-dire le nombre de morts. Mais il ne faut pas négliger "les conséquences secondaires qui vont se faire sentir pendant de nombreux mois", ajoute-t-il. A l'exemple de la famine, qui va compter 1,3 million de personnes en plus. Une situation qui amène les gens à une envie de redémarrage. Quid de la gestion des risques ?