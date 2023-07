A321 NEO : l'assemblage d'un avion star

Dans un hangar, un secret jusqu'à présent très bien gardé, celui de l'avion star d'Airbus, l'A321. Pour la première fois, nous avons pu filmer son assemblage. Une ligne de production flambant neuve, bardée de technologie, à commencer par un drôle de robot. L'équipe réalise une étape essentielle qui permet de relier l'avant et l'arrière de l'avion. Rassurez-vous, tout est ensuite contrôlé directement à l'intérieur de l'engin. Nous sommes à Toulouse, dans l'ancien hall où était fabriqué l'A380. Au total, 120 000 mètres carrés sont totalement repensés pour répondre à la demande des clients. Une première livraison est à effectuer en début d’année 2024, mais il en faudra beaucoup plus. Airbus doit en fabriquer 3 700, du jamais-vu ! Pour réussir cet exploit, 350 personnes y travaillent, et vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. Ils utilisent un robot capable de porter jusqu'à 400 kilos de matériels. D'ici peu, une deuxième ligne d'assemblage sera installée dans le même hangar, seule façon pour le constructeur de tenir ses délais de livraison. TF1 | Reportage C. Diwo, Poizeuil, E. Bliard