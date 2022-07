A380 : a-t-il été mis au hangar trop vite ?

Trop gros, trop gourmand au kérogène et trop difficile à rentabiliser, le géant des airs a été mis à la retraite par la plupart des compagnies dont Air France, il y a deux ans. Depuis, les A308 sont stockés sur ces aéroports dortoirs en France et à l'étranger. Mais certains ont parié sur le fait qu'ils reprendront du service. C'est le cas de Dominique Rouillet, président de l'aéroport Marcel Dassault à Châteauroux (Indre). Sa cathédrale flambant neuve est inaugurée ce vendredi. Il n'y a pas encore d'A380, mais elle est prête à en accueillir. Personne ne s'attendait à une reprise du trafic aérien. Et beaucoup de compagnies s'interrogent : faut-il remettre en service l'A380 ? La Lufthansa le fera pour 14 appareils en 2023. L'avantage, l'A380 peut transporter jusqu'à 850 passagers, deux fois plus que les modèles classiques, comme l'explique Iza Bazin, experte aéronautique au Cabinet Izavia. Cette analyse a toujours été celle de la compagnie Emirates qui compte une centaine d'A380 dans sa flotte. Lorsque nous avions rencontré l'un des dirigeants de l'entreprise pendant le Covid, il prédisait déjà qu'il serait impossible de s'en passer. Pour échapper à une retraite définitive, l'A380 devra subir quelques modifications. Ces quatre réacteurs, par exemple, devront être remplacés par des moteurs plus économes en carburant. TF1 | Reportage F. Chadeau, T. Copleux