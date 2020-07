Abandon du Center Parcs en Isère : l’écologie contre les emplois ?

Redonner une nouvelle vie économique au village de Roybon et à ses environs, c'était l'espoir des élus locaux. Mais le chantier n'a jamais pu démarrer. La bataille juridique a eu raison de la volonté du groupe Pierre & Vacances de continuer le projet. Centres commerciaux, lignes TGV, parcs éoliens, ... Comme à Roybon, des dizaines de grands projets sont aujourd'hui en suspens.