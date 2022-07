Abandons : des initiatives originales pour adopter chiens et chats

Pour Sam et Garflield ce matin, il faut prendre la pose. Ce sont des animaux abandonnés, ils recherchent un nouveau foyer. Jean-Mathieu Gallo, est agent immobilier, et pour vendre ses biens, il glisse dans ses annonces des animaux à adopter. Les animaux proviennent des associations locales. En deux ans, le succès de l’adoption est au rendez-vous. En Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pour lutter contre les abandons, Solen Chavanne, fondatrice de la librairie "Mon Chat Pitre", a créé la première ronron-librairie d’Europe. Des chats libraires, tous récupérés dans des refuges. Ils ne sont pas à adopter, mais leur mission dans la librairie est de sensibiliser pour éviter les abandons. Par ailleurs, les chats sont aussi un moyen d’attirer de nouveaux clients. Les animaux abandonnés le sont souvent au début des vacances. Samy, lui, lutte à sa façon contre ce phénomène. Depuis deux ans grâce à une application, il garde le chien de Philippe quand il part en vacances, et ce, de manière totalement gratuite. Pour lui, l’avantage n’est pas financier mais bien affectif. TF1 | Reportage J. Duong, C. Souary, V. Abellaneda