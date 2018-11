Abattoir du Boischaut : un "enfer" pour les animaux

Les polémiques sur la maltraitance des animaux continuent à faire rage après des années de dénonciation. C'est au tour de l'abattoir du Boischaut, dans l'Indre, de faire parler de lui. En effet, l'association de protection animale L214 a publié une vidéo choc dénonçant les actes de cruauté dans cet abattoir. Jean-François Guihard, un représentant des bouchers, dit qu'il s'agissait d'un cas isolé. Mais pour Isabelle Saporta, journaliste spécialiste agriculture, c'est surtout le fait que l'industrie de l'agroalimentaire représente une part énorme sur le plan économique. Par conséquent, il n'y a pas assez de contrôles. Pourtant, les sanctions en cas de mauvais traitement sur les animaux ont doublé, à savoir un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.