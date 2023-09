Abayas : un interdit difficile à appliquer ?

Demain matin, Carole Zerbib, proviseure, sera à l'entrée de son lycée pour accueillir ses élèves. Cette année, la règle est claire, elle devra refuser l'entrée aux jeunes filles vêtues d'une abaya, cette robe très couvrante, et aux garçons qui portent un qamis, son équivalent masculin. Selon elle, il n'y aura pas de difficulté. Mais sur les réseaux sociaux, la résistance s'organise. Des jeunes filles diffusent leurs astuces pour contourner cette interdiction. Des hommes, influenceurs religieux, s'autorisent même à parler à la place des femmes et à conseiller les jeunes filles. Nous avons montré les vidéos à la cheffe d'établissement qui affirme que les élèves peuvent porter des vêtements larges, que ce qui est interdit, c'est l'abaya. Aujourd'hui, les abayas et les qamis ne se trouvent plus uniquement dans les magasins spécialisés. Ils s'achètent aussi sur les marchés et surtout sur internet. Les réseaux sociaux ont participé à la diffusion de ces vêtements depuis les pays du Golfe jusqu'en France. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. Sitbon, Q. Trigodet