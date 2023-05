Abeilles menacées : comment les aider ?

L'un est apiculteur, l'autre est adjoint au maire. Ensemble, ils ont signé la convention abeille en ville, pour sensibiliser tous les publics au danger couru par les abeilles. Depuis, la mairie d'Eschau produit son propre miel. Tout près de l'église, c'est sur une parcelle du cimetière qu'on assure le gite et le couvert de trois colonies d'abeilles domestiques. Ne faucher qu'une fois par un et laisser faire la nature, c'est à la portée de tous. Les passionnées de biodiversité plantent des fleurs, qui produisent nectar et pollen dans leur jardin de Saint-Pierre-La-Palud, dans le Rhône. En France, il y a environ 1 000 espèces d'abeilles différentes. Certaines sont sauvages, ne produisent pas de miel, mais jouent un rôle essentiel dans la pollinisation. Neuf plantes sur dix se reproduisent grâce aux insectes. Nous avons besoin d'eux et il faut les aider. Partout en France, les initiatives se multiplient. Il y a urgence, car l'abeille, c'est un peu la lanceuse d'alerte, tous les insectes pollinisateurs sont en danger. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, C. Buisine, J. Pasquier