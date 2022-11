Abonnements : vraiment un bon plan contre la vie chère ?

Un plat de pâtes ou une pizza par jour, pour une trentaine d’euros par mois, c'est la nouvelle promesse d’une chaîne de restauration italienne. Il y a quelques jours, un client s’est laissé tenter par cet abonnement mensuel. C’est une offre rentable, à condition de ne pas craquer, car au moment de partir, Yohann sortira quand même son portefeuille pour payer sa boisson et son dessert, non compris, des achats non compris, sur lesquels compte le restaurant. Pauline a, elle aussi, opté pour un abonnement mensuel. Pour 22,90 euros, elle récupère tous les quinze jours, un panier de poisson. Grâce à son abonnement , elle paie en moyenne 20% moins cher que dans une poissonnerie. Habillement, loisirs, tous les secteurs s’y mettent. Mais le consommateur s’y retrouve-t-il toujours ? "Quel que soit le type d’abonnement, il y a une tendance à surconsommer au démarrage et à sous consommer après. C’est très difficile pour le client, de faire l’économie globale de l’abonnement sur la durée entière. Et c'est à cela que les gens doivent faire attention”. En cette période de baisse du pouvoir d’achat, les enseignes multiplient ses offres pour fidéliser des clients, de moins en moins enclins à la dépense. TF1 | Reportage M. Alibert, A. Santos, M.S. Le Gall