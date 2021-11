Absente aux commémorations du souvenir : la reine Elizabeth II inquiète les Anglais

Pour les commémorations de la Grande Guerre, elle se présente chaque année au balcon. Mais à la place de la reine sont apparues ce dimanche matin, sa petite fille, les épouses du prince William et du prince Charles. Cela devrait être son grand retour depuis son hospitalisation fin octobre Sa venue, annulée deux heures plus tôt pour raisons de santé, ne surprend plus les Britanniques. Depuis cette vidéo, publiée fin octobre pour lancer à distance la COP26, la reine ne s’est plus exprimée. Une photo a, depuis, fuité dans la presse, la montrant au volant de sa jaguar. Un espoir de rétablissement actuellement dissipé. En 69 années de règne, la reine a manqué, seulement, six cérémonies du souvenir pour deux grossesses et quatre déplacements à l’étranger. Alors son absence, ce dimanche matin, à 95 ans, inquiète aussi ces familles d’anciens combattants. Ce dimanche soir, la reine Elizabeth se trouve toujours au château de Windsor, au repos forcé. T F1 | Reportage C. Colin, E. Stern, L. Barbazanges